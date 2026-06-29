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Stress Connection: क्या तनाव और एंग्जायटी की वजह से बदलता है आपके Poop का पैटर्न? एक्सपर्ट से समझिए

Stress Connection with Poop: तनाव और घबराहट के कारण दस्त या कब्ज क्यों होता है? जानिए पेट और दिमाग के इस गहरे कनेक्शन के पीछे का विज्ञान और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की खास सलाह।
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भारत

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Chitra Badoliya

Jun 29, 2026

Poop pattern Constipation Stress Stress hormone

स्ट्रेस से कब्ज और दस्त क्यों?(Photo:AI Generated)

Stress Changes Poop pattern: क्या किसी जरूरी मीटिंग या एग्जाम से ठीक पहले आपका पेट खराब हुआ है? या फिर किसी बड़ी चिंता के बीच अचानक कब्ज (Constipation) की शिकायत हो गई हो? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। विज्ञान यह साबित कर चुका है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य सीधे तौर पर आपकी 'गट हेल्थ' (Gut Health) को कंट्रोल करता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो शरीर का 'फाइट या फ्लाइट' रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है, जिसका पहला शिकार आपका पाचन तंत्र बनता है। आइए विस्तार से उस 'गट-ब्रेन एक्सिस' के विज्ञान को समझते हैं, जो दिमाग की घबराहट को सीधे आपके पेट तक पहुंचा देता है।

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