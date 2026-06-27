Pedestrian Safety : सड़क पर पैदल चलने वाले हजारों लोगों की सालाना हो जाती है मौत, महात्मा गांधी के जंतर से मिलेगी निजात!

Pedestrian Safety India : वर्ष 1998-99 की बात है। राजधानी दिल्ली में सेंट स्टीफंस कॉलेज कैंपस से लगते हुए फुटपाथ पर हिंदू कॉलेज का एक दृष्टिहीन छात्र चलता हुआ आ रहा था और अचानक नाले में गिर पड़ा। वहां खड़े अन्य लड़कों ने उसे तत्काल निकाला और उसे स्वास्थ्य केंद्र ले गए। उसे प्राथमिक उपचार से सही समय पर मिला और खैरियत यह रही कि वह एक-दो दिन में पूरी तरह से ठीक हो गया। हालांकि, उसे नाले की बदबू कई महीनों तक डराती रही। लेकिन, यह भी सच है कि इस देश में हजारों पैदल चलने वाले की जानें हर साल चली जाती है। आइए हम इस रिपोर्ट में भारत और दुनिया में पैदल चलने वालों की मुश्किलों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं।