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Bridge, not Bullets: कैसे पुल, सड़क और सरेंडर बदल रहे हैं बस्तर की तकदीर

Fundri High Level Bridge: बीजापुर में विकास की नई तस्वीर सामने आ रही है। फुंडरी हाई लेवल ब्रिज के निर्माण से 13 हजार से अधिक ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा।
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जगदलपुर

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Laxmi Vishwakarma

Jun 27, 2026

Bijapur Bridge Project

बदल रही बस्तर की तकदीर (photo source- Patrika)

मो. इरशाद खान/Bijapur Bridge Project: कभी नक्सल हिंसा, बारूदी सुरंगों और मुठभेड़ों के कारण देशभर की सुर्खियों में रहने वाला बीजापुर आज तेजी से बदल रहा है। वर्षों तक जिस जिले की पहचान बंदूक, भय और अलगाव से होती थी, वहां अब विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। सड़कें जंगलों को चीरते हुए गांवों तक पहुंच रही हैं, पुल दूरियों को खत्म कर रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क लोगों को दुनिया से जोड़ रहा है और कभी हथियार उठाने वाले लोग अब रोजगार और सम्मानजनक जीवन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यह बदलाव किसी एक परियोजना तक सीमित नहीं है। यह सुरक्षा, विकास और जनविश्वास की उस संयुक्त प्रक्रिया का परिणाम है, जिसने बीजापुर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलनी शुरू कर दी हैं।

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