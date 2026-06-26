ड्यूटी के बाद शुरू होता है हरियाली का मिशन, छत्तीसगढ़ के भोज साहू देशभर में मुफ्त बांट रहे देशी बीज

Bhoj Sahu: ड्यूटी के बाद शुरू होता है हरियाली का मिशन(photo-patrika)
Bhoj Sahu: सरकारी सेवा के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी निभा रहे भोज साहू प्रकृति बचाने की अनोखी मुहिम चला रहे हैं। पत्रिका से बात चित में उन्होंने बताया की छत्तीसगढ़ के डोंगरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत भोज साहू वर्ष 2018 से देशी बीजों के संरक्षण और वितरण का अभियान चला रहे हैं। अपने खाली समय में वे लोगों को पौधरोपण के लिए प्रेरित करते हैं और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों तक नि:शुल्क बीज पहुंचा रहे हैं। उनका यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है।
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