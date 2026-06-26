Doublet Earthquake Meaning: वेनेजुएला में डबलट भूकंप से बढ़ा तबाही का खतरा? जानिए इसका विज्ञान

Doublet Earthquake: वेनेजुएला में बुधवार की रात आए एक के बाद आए भूकंपों ने एक बेहद खतरनाक घटनाक्रम को जन्म दिया। इसे 'डबलट भूकंप' (Venezuela Doublet Earthquake) कहा जाता है। इस दोहरे झटके ने वेनेजुएला की राजधानी कराकास में कई इमारतों को गिरा दिया और सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दीं। आइए जानते हैं कि डबलट भूकंप (Science of Doublet Earthquake) आने के पीछे का विज्ञान?