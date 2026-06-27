Vitamin D: क्या विटामिन D की एक्स्ट्रा गोली भी बन सकती है हार्ट अटैक की वजह? कार्डियोलॉजिस्ट से समझिए

Vitamin D Dose: आज के समय में सेहत को लेकर जितनी जागरूकता बढ़ी है, उतनी ही एक नई समस्या ने जन्म लिया है 'सेल्फ मेडिकेशन' यानी खुद ही डॉक्टर बन जाना। जरा सी थकान, बदन दर्द या सुस्ती महसूस हुई नहीं कि लोग इंटरनेट या सोशल मीडिया की सलाह पर विटामिंस की गोलियां लेने लगते हैं। खासकर विटामिन D और कैल्शियम को तो लोग बेहद आम, सुरक्षित और सेहत के लिए एक 'चमत्कारी टॉनिक' मान लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हड्डियों को फौलाद बनाने की चाहत में बिना सोचे-समझे और लंबे समय तक खाया गया विटामिन D आपके दिल की नसों को 'पत्थर' बना सकता है? मेडिकल साइंस में इसे एक गंभीर और साइलेंट खतरा माना गया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि क्यों विटामिन D की अधिकता आपके दिल और धमनियों के लिए काल बन सकती है।