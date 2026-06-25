Heat Dome in Europe: 50 से ज्यादा लोगों की मौत, जानिए क्या है ओमेगा ब्लॉक और क्या भारत में भी बन सकता है ऐसा खतरा?

Heat Dome 2026: यूरोप में कुछ देशों तापमान 40-44 डिग्री को पार कर गया। इसे दुर्लभ हीट डोम (Heat Dome) कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि यूरोपीय देश सामान्य तौर पर कम तापमान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हीट डोम के चलते पूरे यूरोप में तापमान जानलेवा स्तर तक पहुंच गया। गर्मी से बचने के लिए लोग नदियों, झीलों और नहरों में गए और डूब गए। बताया जा रहा है कि फ्रांस में पानी में डूबने से 48 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि मौत का कुल आंकड़ा 50 पार कर चुका है। स्पेन में भी हीट स्ट्रोक से दो लोगों की मौत हो गई। आइए जानते हैं कि हीट डोम क्या होता है (What is Heat Dome) और भारत में भी यह स्थिति बन सकती है?