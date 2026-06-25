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Heat Dome in Europe: 50 से ज्यादा लोगों की मौत, जानिए क्या है ओमेगा ब्लॉक और क्या भारत में भी बन सकता है ऐसा खतरा?

Heat Dome: यूरोप में पिछले कुछ दिनों से अचानक तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। फ्रांस में हालात सबसे ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब तक वहां 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आइए जानते हैं क्या होता है हीट डोम?
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भारत

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Swatantra Mishra

Jun 25, 2026

Heat Dome in Europe Heatwave causes explained Europe Heatwave 2026

यूरोप में हीट डोम बरपा रहा है कहर (Photo : Xinhua via IANS)

Heat Dome 2026: यूरोप में कुछ देशों तापमान 40-44 डिग्री को पार कर गया। इसे दुर्लभ हीट डोम (Heat Dome) कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि यूरोपीय देश सामान्य तौर पर कम तापमान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हीट डोम के चलते पूरे यूरोप में तापमान जानलेवा स्तर तक पहुंच गया। गर्मी से बचने के लिए लोग नदियों, झीलों और नहरों में गए और डूब गए। बताया जा रहा है कि फ्रांस में पानी में डूबने से 48 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि मौत का कुल आंकड़ा 50 पार कर चुका है। स्पेन में भी हीट स्ट्रोक से दो लोगों की मौत हो गई। आइए जानते हैं कि हीट डोम क्या होता है (What is Heat Dome) और भारत में भी यह स्थिति बन सकती है?

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