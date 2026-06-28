पद्मश्री के बाद पहली बार रायपुर पहुंचीं बुधरी ताती, पत्रिका से बोलीं- शिक्षा और संस्कृति बचाए बिना समाज आगे नहीं बढ़ेगा

Padma Shri Budhri Tati: रायपुर@ताबीर हुसैन। पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद पहली बार रायपुर पहुंचीं समाजसेवी बुधरी ताती का शनिवार को डीडीयू नगर स्थित वनवासी विकास समिति के शहीद वीर नारायण सिंह सभागृह में नागरिक सम्मान किया गया। पत्रिका से बातचीत में उन्होंने कहा कि पद्मश्री सम्मान उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे जनजातीय समाज के संघर्ष, सेवा और समर्पण का सम्मान है। यह सम्मान उन्हें समाज के लिए और अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करने की प्रेरणा देता रहेगा।