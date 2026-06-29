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River Fish: गंगा, यमुना, हलदा से अमेजन की मछलियां प्रदूषित, माइक्रोप्लास्टिक इंसानों के लिए कर रहे खतरा पैदा

River Fish : भारत की गंगा, यमुना से लेकर बांग्लादेश की हलदा और चीन व यूरोप की बड़ी नदियों में पाई जाने वाली मछलियों में माइक्रोप्लास्टिक मिलते रहे हैं। अब सवाल यह है कि हम जिन नदियों की पूजा करते हैं, लेकिन हम उन्हें साफ क्यों नहीं रख पाते हैं? इस बढ़ते प्रदूषण पर पढ़िए विस्तृत रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

Jun 29, 2026

Fresh Water Fish Pollution River Fish Microplastic

दुनिया की बड़ी नदियों की मछलियों में मिले माइक्रोप्लास्टिक के कण (Photo: IANS)

River Fish and Microplastic: दुनिया में भारत समेत कई देशों में नदियों को पूजने की संस्कृति रही है। जिन देशों में नदियों के किनारे पूजा और संस्कार नहीं भी किए जाते हैं, वहां भी लोग इसे प्रकति की नेमत तो मानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ में यह भी विडंबना रही है कि इसे हम बचाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। नदियां जो दुनिया में इंसानी सभ्यता की जीवनरेखा है, उनमें भारी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण पाया जा रहा है। यही वजह है कि हम अपनी नदियों के प्रदूषण को लेकर चौंकते नहीं हैं। उदास नहीं होते। किसी किस्म की घबराहट में नहीं आते।

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