Zero Size Figure: परफेक्ट एब्स या सेहतमंद शरीर! जीरो फैट की चाहत में बाहर से मजबूत दिखने वाला शरीर अंदर से हो रहा खोखला

'जीरो साइज' की चाहत कहीं आपको बीमार तो नहीं बना रही?( Photo : AI)
Zero Sizes Craze: सोशल मीडिया के दौर में 'फिटनेस' की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। इंस्टाग्राम रील्स या स्क्रॉल करते हुए जब हम किसी फीमेल इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी के 'सिक्स-पैक एब्स' या 'श्रेडिड लीन बॉडी' (Shredded Lean Body) को देखते हैं, तो अनजाने में ही सही, उसे ही आइडियल ब्यूटी स्टैंडर्ड (Ideal Beauty Standard) मान लेते हैं। इस 'परफेक्ट शेप' को पाने के लिए देश की लाखों युवा लड़कियां और महिलाएं क्रैश डाइट (Crash Diet), कैलोरी में भारी कटौती और घंटों जिम में पसीना बहाने का रास्ता चुन रही हैं।
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