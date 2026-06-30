Tulsiram Birthday : ‘कांशीराम-मायावती की राजनीतिक भूल का खामियाजा दलित समाज को उठाना पड़ा’, यहां पढ़िए प्रो. तुलसीराम का पूरा इंटरव्यू

डॉ. तुलसीराम हिंदी के बड़े लेखक हुए। 1 जुलाई को उनकी जयंती है। (Photo: Patrika)
Tulsiram Birthday: जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में प्रोफेसर रहे प्रोफेसर तुलसीराम (Proff. Tulsiram) का जन्म 1 जुलाई 1949 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के चिरैयाकोट गांव के एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। गांव में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए गांव छोड़कर आजमगढ़ आ गए। कॉलेज की पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में दाखिला लिया।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग