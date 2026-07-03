C-Section Delivery में क्यों ‘लाइफ-सेविंग ड्रग’ माना जाता है ऑक्सीटोसिन? गायनेकोलॉजिस्ट से समझिए

कैसे जान बचाता है ऑक्सीटोसिन? (Photo:AI Generated)
C- Section Delivery: चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो भावनाओं से लेकर जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी तक का सफर तय करते हैं। ऐसा ही एक जादुई और बेहद महत्वपूर्ण हार्मोन है ऑक्सीटोसिन (Oxytocin)। आम बोलचाल में लोग इसे 'लव हार्मोन', 'कडल हार्मोन' या 'बॉन्डिंग हार्मोन' के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह आपसी प्यार, भरोसे और मातृत्व की भावना को जगाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब बात सिजेरियन डिलीवरी (C-Section) की आती है, तो यही ऑक्सीटोसिन एक 'लाइफ-सेविंग ड्रग' यानी जीवन रक्षक दवा का रूप ले लेता है?
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