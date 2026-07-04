गाय-भैंस का दूध पीने से कैंसर! क्यों छिड़ी यह बहस, क्या है सच?

Oxytocin Milk Injection Side Effect Research: सुबह की चाय हो या फिर गिलास भर दूध लगभग हर भारतीय परिवार में सुबह की शुरुआत दूध के साथ ही होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या वाकई दूध पीने से हार्मोनल समस्याएं, थायरॉइड या फिर कैंसर जैसे गंभीर रोग होते हैं? आजकल सोशल मीडिया पर आपको दूध से कैंसर होने का वीडियो तो जरूर मिल जाएगा। हैरानी की बात तो यह कि इस वीडियो में यह भी दावा है कि दूध से कैंसर क्यों हो रहा है। वजह सामने आई दूध देने वाली गायों और भैंसों को लगाया जाने वाला ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन। इस तरह के वीडियो को मेरे परिवार ने भी देखा और मन बनाया कि अब दूध-चाय बंद। अकेला मेरा परिवार ही नहीं, बल्कि कई लोगों से आजकल मैं यही सुनती हूं कि दूध पीने से ही पता नहीं क्या-क्या बीमारियां हो रही हैं। बच्चे जल्दी बड़े हो रहे हैं, खासतौर पर लड़कियों में पीरियड्स बचपन में ही शुरू हो रहे हैं। दूध पीने से थायरॉइड हो रहा है। इनकी बातों में भी कारण वही ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन।