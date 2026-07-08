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भारत के टॉप 10 वाइल्डलाइफ कॉरिडोर्स कौन से हैं? किस पर खतरा? कैसे बचेगी जंगलों की ये लाइफ लाइन?

Top 10 Wildlife Corridore India: वाइल्डलाइफ कॉरिडोर अकेले वन्यजीवों के लिए बल्कि संपूर्ण इकोसिस्टम को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं, इनका टूटना या खंडित होकर बिखरना भी सिर्फ वन्यजीवों के लिए नहीं प्रकृति के जीवन को खतरा है, जानें देश के महत्वपूर्ण टॉप 10 वाइल्डलाइफ कॉरिडोर
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भोपाल

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Sanjana Kumar

Jul 08, 2026

Top 10 Wildlife Corridor India

Top 10 Wildlife Corridor India: भारत के टॉप 10 वाइल्डलाइफ कॉरिडोर, जो हैं सुरक्षित, किया जा रहा उनके संरक्षण का हर संभव प्रयास। (photo: AI Generated)

Top 10 Wildlife Corridor India: वाइल्डलाइफ कॉरिडोर्स केवल जंगलों को जोड़ने वाले रास्ते भर नहीं हैं, बल्कि ये जीवन रेखा हैं उन बेजुबान जीवों की जो हमारे संपूर्ण इकोसिस्टम को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब जंगल इंसानी बस्तियों, हाईवे और रेलवे लाइनों के कारण खंडित होकर बंटने लग जाते हैं, तो यही कॉरिडोर मानव-वन्यजीवों के बीच संघर्ष का कारण बन जाते हैं। patrika.com पर टूटती सरहद के भाग 3 में जानें क्या भारत के टॉप 10 सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स के बारे में वे क्यों हैं महत्वपूर्ण, उनके लिए खतरा क्या और संरक्षण के सामने चुनौतियां?

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