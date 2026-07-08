भारत के टॉप 10 वाइल्डलाइफ कॉरिडोर्स कौन से हैं? किस पर खतरा? कैसे बचेगी जंगलों की ये लाइफ लाइन?

Top 10 Wildlife Corridor India: वाइल्डलाइफ कॉरिडोर्स केवल जंगलों को जोड़ने वाले रास्ते भर नहीं हैं, बल्कि ये जीवन रेखा हैं उन बेजुबान जीवों की जो हमारे संपूर्ण इकोसिस्टम को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब जंगल इंसानी बस्तियों, हाईवे और रेलवे लाइनों के कारण खंडित होकर बंटने लग जाते हैं, तो यही कॉरिडोर मानव-वन्यजीवों के बीच संघर्ष का कारण बन जाते हैं। patrika.com पर टूटती सरहद के भाग 3 में जानें क्या भारत के टॉप 10 सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स के बारे में वे क्यों हैं महत्वपूर्ण, उनके लिए खतरा क्या और संरक्षण के सामने चुनौतियां?