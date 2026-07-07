Naxal News: बंदूक से स्टेयरिंग तक, सुकमा में 31 पुनर्वासित युवाओं को मिला नया रोजगार, महिलाओं ने भी बढ़ाया कदम

जिला प्रशासन की यह पहल केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में भी काम कर रही है। ड्राइविंग लाइसेंस, व्यावहारिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के जरिए पुनर्वासित युवाओं को समाज में नई पहचान और सम्मानजनक जीवन की ओर बढ़ने का अवसर मिल रहा है। यह पहल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास, विश्वास और पुनर्वास की दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण बनकर उभर रही है।