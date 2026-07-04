‘मलाईदार पोस्टिंग’ पर चला प्रशासन का डंडा, बीजापुर में 74 शिक्षक-कर्मचारियों का संलग्नीकरण खत्म

इसके अलावा प्रवीण चेट्टी, धनंजय नाईक, कमला गावड़े, माया कडिय़म, पार्वती बघेल, उषा कोरसा, संगीता मांझी, मंगली शेख, नीतू उइके, सुशांत बोज्जी, चंद्रशेखर गुरला, मोहन राना, मंजू ताती, रमेश जंगटी, राहुल बोज्जी, काजल ध्रुव, सुखराम हेमला, सूरज माड़वी, राहुल हर्वे, विनोद तोकेल, शांति तेलम, सोढ़ी रवीना, रुक्मणी अवलम, चापा महेंद्र, विनीता कोरम, गजेश्वर ङ्क्षसह, बलिहार मांझी, लक्ष्मण झाड़ी, जितेंद्र कोरसा, किरण बघेल, श्रीराम नाग, रोहन धनगुन, वीरा दयाशंकर, सुनीता ओडेट, साधूराम भवानी, कौशल्या मांझी, साहिल कोंड्रा, राहुल चेनूर, रेशमा देवी गांधरला, मढ़ी रङ्क्षवद्र, रूपेश कान्ता, शिशुपाल गोटा, गोटे सावित्री, राहुल मढ़े, मिथलेश गोडियम, ककेम जितू, आयम चंदू, तुलसीदास झाड़ी, दिनेश उइके, अनिल गिलापिच्चा, शिवकुमार गुरला, यालम बाबू, राजू गटपल्ली, संगीता तेलम, नेहा मट्टी, कोरसा मिख्यारी और शंकरैया कक्केम को भी उनकी मूल पदस्थापना संस्था में लौटने के निर्देश दिए गए हैं।