बीजापुर के इस गांव में तालाब है ‘ATM’, 500 लोगों की बदल रही जिंदगी, ऐसी है सेंड्रापल्ली की कहानी

Village Success Story: मो. इरशाद खान. आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर लोग बैंक या साहूकारों से कर्ज लेते हैं, लेकिन बीजापुर जिले के भोपालपटनम ब्लॉक का सेंड्रापल्ली गांव एक अलग मिसाल पेश कर रहा है। यहां गांव का तालाब ही लोगों के लिए ग्रामीण बैंक की तरह काम करता है। तालाब में मछली पालन से होने वाली आय को जरूरतमंद परिवारों की मदद में लगाया जाता है। शादी-विवाह, इलाज, खेती, अंतिम संस्कार, मकान निर्माण और ट्रैक्टर खरीदने जैसी जरूरतों के लिए ग्रामीणों को बिना ब्याज के ऋण दिया जाता है। यह पहल गांव की एकता और आत्मनिर्भरता का उदाहरण बन गई है।