Monsoon havoc in Chhattisgarh: बारिश बनी आफत, बीजापुर-हैदराबाद नेशनल हाईवे बंद; कई गांवों से टूटा संपर्क

Monsoon in Chhattisgarh: बीजापुर जिले में लगातार दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। सबसे अधिक असर भोपालपटनम ब्लॉक में देखने को मिला, जहां उफनते नालों और क्षतिग्रस्त सडक़ों के कारण कई गांवों का जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं बीजापुर-हैदराबाद को जोडऩे वाला नेशनल हाईवे-163 बंद हो गया है, जबकि महाराष्ट्र को जोडऩे वाला नेशनल हाईवे-63 भी भारी बारिश के चलते संकट की स्थिति में पहुंच गया है।