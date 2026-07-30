30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बीजापुर

Monsoon havoc in Chhattisgarh: बारिश बनी आफत, बीजापुर-हैदराबाद नेशनल हाईवे बंद; कई गांवों से टूटा संपर्क

Chhattisgarh Rain News: बीजापुर में लगातार मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बीजापुर-हैदराबाद नेशनल हाईवे-163 बंद हो गया है, कई गांवों का जिला और ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया है।
2 min read
Google source verification

बीजापुर

image

Love Sonkar

Jul 30, 2026

Monsoon havoc in Chhattisgarh

बीजापुर-हैदराबाद नेशनल हाईवे बंद (photo Patrika)

Monsoon in Chhattisgarh: बीजापुर जिले में लगातार दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। सबसे अधिक असर भोपालपटनम ब्लॉक में देखने को मिला, जहां उफनते नालों और क्षतिग्रस्त सडक़ों के कारण कई गांवों का जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं बीजापुर-हैदराबाद को जोडऩे वाला नेशनल हाईवे-163 बंद हो गया है, जबकि महाराष्ट्र को जोडऩे वाला नेशनल हाईवे-63 भी भारी बारिश के चलते संकट की स्थिति में पहुंच गया है।

चेरपाल और चिताबागु नदी में उफान

उधर बीजापुर-गंगालूर मार्ग पर चेरपाल नाले के ऊपर से पानी बहने के कारण गंगालूर क्षेत्र के कई गांव जिला मुख्यालय से कट गए हैं। वहीं भोपालपटनम-मट्टीमरका मार्ग पर ङ्क्षचतावागु नदी के पुल के ऊपर पानी आने से वरदल्ली, बारेगुड़ा, ङ्क्षलगापुर, वाड़ाल सहित कई पंचायतों का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मार्ग बंद होने के कारण कई शिक्षक भी अपने-अपने स्कूलों तक नहीं पहुंच सके।

प्रशासन ने जारी की अपील

लगातार बारिश से जिले के अधिकांश छोटे-बड़े नाले उफान पर हैं। हर वर्ष बरसात में ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन इस बार लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। प्रशासन ने लोगों से उफनते नालों, पुल-पुलियों और क्षतिग्रस्त डायवर्जनों को पार नहीं करने की अपील की है। साथ ही हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

महाराष्ट्र मार्ग पर भी बढ़ा खतरा

बारिश का असर महाराष्ट्र मार्ग पर भी साफ दिखाई दे रहा है। भोपालपटनम से आसराल्ली तक नेशनल हाईवे-63 जगह-जगह बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका है। भारी वाहन जोखिम उठाकर धीरे-धीरे गुजर रहे हैं। यदि लगातार बारिश जारी रही और कोई भारी वाहन बीच सडक़ में फंस गया, तो यह मार्ग भी पूरी तरह बंद हो सकता है।

अब तक 484.3 मिमी औसत वर्षा

कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा के अनुसार 1 जून से अब तक जिले में 484.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। सर्वाधिक 599.5 मिमी वर्षा कुटरू में हुई है। इसके अलावा भैरमगढ़ में 598.3 मिमी, बीजापुर में 587.1 मिमी, भोपालपटनम में 434.2 मिमी, गंगालूर में 432.3 मिमी तथा उसूर में 254.2 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है।

प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी हालत में उफनते नालों, पुल-पुलियों और क्षतिग्रस्त डायवर्जनों को पार करने का प्रयास न करें। थोड़ी-सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। प्रशासन ने पुलिस, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों को अलर्ट पर रखा है। संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी की जा रही है और जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव दलों को तत्काल रवाना करने की तैयारी की गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Jul 2026 03:30 pm

Published on:

30 Jul 2026 03:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / Monsoon havoc in Chhattisgarh: बारिश बनी आफत, बीजापुर-हैदराबाद नेशनल हाईवे बंद; कई गांवों से टूटा संपर्क

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

एक कानून जिसने बदल दिया बस्तर का जंगल! जानें 1972 से 2026 तक का सफर

Bastar Forest History
Patrika Special News

जहां कभी गोलियों की गूंज थी, वहां अब बजी स्कूल की घंटी, नक्सलगढ़ पीडिया में 21 साल बाद लौटी शिक्षा

Naxal Hit Village School Reopens
बीजापुर

Bijapur Crime News: विवाहिता महिला से था युवक का प्रेम संबंध, मिलने के बहाने बुलाया फिर चाकू-पत्थरों से हमला कर कुएं में फेंका

Crime News
बीजापुर

Chhattisgarh News: ऑयल पाम के साथ मूंगफली की खेती से बदली किसान की किस्मत, 2.20 हेक्टेयर में कमाए लाखो रुपये, अब बन रहे मिसाल

Chhattisgarh Agriculture
Patrika Special News

बाघ शिकार मामले में बड़ी कार्रवाई, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के 3 वनकर्मी निलंबित, जांच जारी

Indravati Tiger Reserve News
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.