बाघ शिकार मामले में बड़ी कार्रवाई, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के 3 वनकर्मी निलंबित, जांच जारी

इंद्रावती टाइगर रिजर्व (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Chhattisgarh Suspended News: बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघ शिकार प्रकरण को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। मामले में लापरवाही पाए जाने पर पासेवाड़ा रेंज के रेंजर, डिप्टी रेंजर और बिट गार्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वन विभाग ने बताया कि बाघ शिकार मामले में प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। वहीं, पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।
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