तीन साल पहले हुई मुलाकात, शादी के वादे से शुरू हुआ विवाद; कार्रवाई की मांग लेकर पहुंची थी कोतवाली

जानकारी के अनुसार, महिला रेसलर की करीब तीन वर्ष पहले बिजनौर निवासी फौजी सौरभ से सरस्वती विद्या मंदिर में मुलाकात हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। युवती का आरोप है कि सौरभ ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकर गया। इस मामले में युवती ने पहले सौरभ के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई थी। इसके बाद युवती ने दोबारा शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। हालांकि, आरोपी फौजी को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे मिला हुआ है।