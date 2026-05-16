इंद्रावती नदी पर बने फंडरी पुल से ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत, अब बीजापुर के 50 गांवों की जिंदगी हुई और आसान

Fundari bridge Bijapur: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी लंबे समय से ग्रामीणों के लिए बड़ी बाधा बनी हुई थी। बरसात के मौसम में यह नदी कई गांवों को मुख्य मार्ग से पूरी तरह काट देती थी, जिससे लोग कई बार महीनों तक अलग-थलग रह जाते थे। गर्मियों में भी आवागमन नाव के सहारे होता था और आपात स्थिति में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाता था। इस कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच भी सीमित हो जाती थी।