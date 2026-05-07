7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजापुर

Teacher Death Case: शिक्षक की संदिग्ध मौत पर उबाल, न्याय की मांग को लेकर 5 हजार ग्रामीणों ने निकाली विशाल रैली

Teacher Death Case: तेलंगा समाज के नेतृत्व में निकाली गई रैली में न्यायिक जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी, 50 लाख मुआवजा और शासकीय नौकरी की मांग उठाई गई।

2 min read
Google source verification

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

May 07, 2026

राजू पुजारी मौत मामला (photo source- Patrika)

राजू पुजारी मौत मामला (photo source- Patrika)

Teacher Death Case: चेरपाल निवासी और प्राथमिक शाला पालनार में पदस्थ शिक्षक राजू पुजारी की संदिग्ध मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर बुधवार को जिले में व्यापक प्रदर्शन हुआ। तेलंगा समाज के नेतृत्व में आयोजित इस आंदोलन को सर्व आदिवासी समाज, महार, महारा और कलार समाज का समर्थन मिला, जिससे यह रैली विशाल जनसमूह में तब्दील हो गई।

Teacher Death Case: शासकीय नौकरी देने की मांग भी रखी गई

प्रदर्शन में करीब 5 हजार से अधिक ग्रामीण शामिल हुए। मिनी स्टेडियम से शुरू हुई रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान न्याय की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की गई और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया गया।

समाज के प्रतिनिधियों ने मामले की न्यायिक जांच कराने, जिला पुलिस अधीक्षक की सीधी निगरानी में जांच सुनिश्चित करने तथा दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा और एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की मांग भी रखी गई।

एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को एक सप्ताह का समय देते हुए चेतावनी दी कि यदि इस अवधि में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के लिए शासन-प्रशासन जिम्मेदार होगा।

प्रदर्शन में तेलंगा समाज के अध्यक्ष आदिनारायण पुजारी, दिनेश पुजारी, सर्व आदिवासी समाज के सचिव कमलेश पैंकरा, महार समाज के अध्यक्ष अजय दुर्गम, कलार समाज के गौतम राव, अमित कोरसा, कामेश्वर दुब्बा, बी.आर. अमान, सुरेश परतागिरी, सन्नू हेमला, ईश्वरलाल सोनी, रैमनदास झाड़ी, कैलाश रामटेके, सतीश झाड़ी, मंगल रोटेल, सुबोध पुजारी, पुरुषोत्तम कुड़मुल, पुरुषोत्तम सल्लूर, विजय झाड़ी, कृष्णा बोल्ली, राम सिंह वार्गेम, पिलूराम पुजारी, तिरुपति लिंगम, अनीता मद्देड़, अनीता पुजारी, बसंती लिंगम, पीलूराम पुजारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

Teacher Death Case: पुलिस जांच पर उठे सवाल, जांच की मांग

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राजू पुजारी की मौत के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली संदिग्ध है। उनका कहना है कि जब्त सुसाइड नोट में तीन लोगों के नाम सामने आने के बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 May 2026 12:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / Teacher Death Case: शिक्षक की संदिग्ध मौत पर उबाल, न्याय की मांग को लेकर 5 हजार ग्रामीणों ने निकाली विशाल रैली

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

प्रधान पाठक आत्महत्या मामले में बड़ा अपडेट! सुसाइड नोट के आधार पर ठेकेदार गिरफ्तार, नए खुलासों की उम्मीद

सुसाइड नोट के आधार पर कार्रवाई (photo source- Patrika)
बीजापुर

Teacher Suicide: सुसाइड नोट ने खोले राज, मानसिक दबाव से तंग आकर शिक्षक ने उठाया कदम, इलाके में आक्रोश

शिक्षक ने उठाया कदम (photo source- Patrika)
बीजापुर

Lightning Strike Death: अचानक बदले मौसम ने मचाई तबाही, आकाशीय बिजली गिरने से 9 मवेशियों की मौत

आकाशीय बिजली गिरने से मवेशियों की मौत (photo source- Patrika)
बीजापुर

Bijapur Gangrape Case: बीजापुर में गैंगरेप के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, गृहमंत्री का पुतला फूंका

गैंगरेप के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन (photo source- Patrika)
बीजापुर

बीजापुर में गैंगरेप का मुख्य आरोपी निकला भाजपा नेता, दीपक बैज के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल, जानें पूरी वारदात

बीजापुर में गैंगरेप का मुख्य आरोपी निकला भाजपा नेता !!! (फोटो सोर्स- X हैंडल)
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.