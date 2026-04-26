प्रधान पाठक आत्महत्या मामले में बड़ा अपडेट! सुसाइड नोट के आधार पर ठेकेदार गिरफ्तार, नए खुलासों की उम्मीद

इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बन गया था। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने जिला अस्पताल के बाहर धरना देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। उनका आरोप था कि लंबे समय से अधिकारी और संबंधित लोग शिक्षक पर दबाव बना रहे थे जिससे वह तनाव में था और अंतत यह कदम उठाने को मजबूर हुआ। सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम या संकेत हैं उनकी भूमिका की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है।