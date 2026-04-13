बीजापुर में गैंगरेप का मुख्य आरोपी निकला भाजपा नेता, दीपक बैज के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल, जानें पूरी वारदात

पुलिस के अनुसार, यह घटना 11 अप्रैल की रात भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में हुई। नाबालिग लड़की को उसके परिचित युवकों ने बहाने से घर से बाहर बुलाया और घूमने के नाम पर जंगल की ओर ले गए। वहां सुनसान जगह का फायदा उठाकर सभी आरोपियों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद डरी-सहमी पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद रविवार सुबह परिजन भैरमगढ़ थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।