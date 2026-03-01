CG Political News: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का भाजपा सरकार पर हमला, नक्सलवाद, गैस और हिरणों की मौत पर उठाए कड़े सवाल

उन्होंने कहा कि पार्टी को 24 घंटे काम करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत है। उन्होंने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और सरकार भगवान भरोसे चल रही है। प्रदेश में अफीम की खेती सरकार के संरक्षण में हो रही है। अफीम की खेती में बीजेपी के नेता डायरेक्ट रूप से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, डॉ. प्रेस साय सिंह सहित अन्य कांग्रेसी नेता उपस्थित थे।