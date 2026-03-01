25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

CG Political News: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का भाजपा सरकार पर हमला, नक्सलवाद, गैस और हिरणों की मौत पर उठाए कड़े सवाल

Political News: प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अफीम की खेती सरकार के संरक्षण में हो रही है। साथ ही नकली शराब बिक्री और सूखे नशे का कारोबार बढ़ा है। उक्त बातें मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहीं।

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Khyati Parihar

Mar 25, 2026

दीपक बैज (photo-ANI)

दीपक बैज (photo-ANI)

CG Political News: प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अफीम की खेती सरकार के संरक्षण में हो रही है। साथ ही नकली शराब बिक्री और सूखे नशे का कारोबार बढ़ा है। उक्त बातें मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहीं। वे संगठन सृजन अभियान के तहत पिछले 14 दिनों से सरगुजा संभाग में लगातार प्रवास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत कई स्थानों पर बूथ गठन किया गया है और कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पार्टी को 24 घंटे काम करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत है। उन्होंने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और सरकार भगवान भरोसे चल रही है। प्रदेश में अफीम की खेती सरकार के संरक्षण में हो रही है। अफीम की खेती में बीजेपी के नेता डायरेक्ट रूप से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, डॉ. प्रेस साय सिंह सहित अन्य कांग्रेसी नेता उपस्थित थे।

रसोई गैस को लेकर भी उठाए सवाल

बैज ने रसोई गैस को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री खुद अपनी गाड़ियों में गैस सिलेंडर लेकर चल रहे हैं और रेस्ट हाउस में खाना बनवाकर वापस ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गैस को लेकर आम लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। सदन में प्रधानमंत्री ने खुद बोला है कि आने वाले दिनों में कोरोना जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है।

नक्सलवाद के मुद्दे पर कही ये बातें

नक्सलवाद के मुद्दे पर बैज ने कहा कि इसका खत्म होना अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद भी बस्तर में चुनौतियां खत्म नहीं होंगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार गारंटी दे सकती है कि 31 मार्च के बाद किसी आदिवासी को नक्सली बताकर परेशान नहीं किया जाएगा और जल-जंगल-जमीन को निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा।

‘हिरणों की मौत, बीमार सिस्टम का परिणाम’

अंबिकापुर के संजय पार्क में हिरणों की मौत के मामले को लेकर भी बैज ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह सामान्य घटना नहीं, बल्कि बीमार सिस्टम का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेस्क्यू सेंटर के नाम पर जानवरों को पार्क में रखा गया, जिससे उनकी सुरक्षा प्रभावित हुई। इस मामले में सिर्फ निचले स्तर पर कार्रवाई कर खानापूर्ति की गई है, जबकि बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

सांसद को काला झंडा दिखाने से पहले ही NSUI नेता नजरबंद, इस मुद्दे पर भड़का बवाल… 5 घंटे थाने में बैठे रहे पदाधिकारी
राजनंदगांव
सांसद को काला झंडा दिखाने से पहले ही NSUI नेता नजरबंद (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 06:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / CG Political News: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का भाजपा सरकार पर हमला, नक्सलवाद, गैस और हिरणों की मौत पर उठाए कड़े सवाल

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ambikapur to Delhi Flight: 30 मार्च से अंबिकापुर-दिल्ली हवाई सेवा शुरू, किराया 6000 रुपए तक होने की संभावना, देखें शेड्यूल

अंबिकापुर से दिल्ली हवाई सेवा होगी शुरू। (फोटो: ANI)
अंबिकापुर

Bulldozer Action: अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन की सख्ती, 34 मकान ध्वस्त, पथराव भी हुआ

गंगापुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
अंबिकापुर

संजय पार्क में हिरणों की मौत के मामले में उच्च स्तरीय दो सदस्यीय टीम करेगी जांच, श्वानों के हमले में 15 की हो गई थी मौत

संजय पार्क में श्वानों के हमले में 15 हिरणों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
अंबिकापुर

ACB Action: 33 हजार रिश्वत लेते सीएमओ और लेखापाल रंगे हाथों गिरफ्तार, एसीबी के ट्रैप में ऐसे फंसे आरोपी

अंबिकापुर एसीबी टीम की कार्रवाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
अंबिकापुर

15 हिरणों की हिरणों की मौत के बाद अधिकारियों पर गिरी गाज, प्रभारी समेत 4 कर्मचारी निलंबित...

15 हिरणों की हिरणों की मौत के बाद अधिकारियों पर गिरी गाज, प्रभारी समेत 4 कर्मचारी निलंबित...(photo-patrika)
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.