Wife murder case: सो रही है सोचकर पत्नी से कहा- दरवाजा बंद कर लेना, लौटा तो पुलिस ने किया गिरफ्तार

अंबिकापुर। शहर के ट्रांसपोर्टनगर में किराए के मकान में पति व बच्चों के साथ रह रही महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। मंगलवार की सुबह उसकी अद्र्धनग्न लाश (Wife murder in Ambikapur) मिली थी। पीएम रिपोर्ट में उसकी हत्या की पुष्टि हुई है। मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। पति ने सोमवार की रात शराब के नशे में उसके साथ मारपीट की थी। मारपीट में महिला को अंदरूनी चोटें आई थीं। इस वजह से उसकी मौत हो गई थी। इधर पति इस बात से अनभिज्ञ था कि पत्नी की मौत हो चुकी है। सुबह उसने काम पर जाते समय कहा था कि दरवाजा बंद कर लेगा।