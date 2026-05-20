Medical Shops Closed: सरगुजा में बंद रहीं मेडिकल दुकानें, केमिस्ट बोले- ऑनलाइन दवाइयां सेहत कर रहीं खराब, विरोध में निकाली रैली

अंबिकापुर। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन (एआईओसीडी) के तत्वावधान में सरगुजा के केमिस्टों द्वारा भी ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री का विरोध (Medical Shops Closed in Ambikapur) किया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबिकापुर समेत सरगुजा संभाग में संचालित सभी मेडिकल दुकानें बंद रहीं। मेडिकल दुकान संचालकों ने विरोध में अंबिकापुर शहर में बाइक-स्कूटी रैली निकाली और ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री बंद करने सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दवाइयां लोगों की सेहत खराब कर रही हैं, इससे समझौता नहीं किया जा सकता है।