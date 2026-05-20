20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Medical Shops Closed: सरगुजा में बंद रहीं मेडिकल दुकानें, केमिस्ट बोले- ऑनलाइन दवाइयां सेहत कर रहीं खराब, विरोध में निकाली रैली

Medical Shops Closed in Surguja: ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले अंबिकापुर में बंद रहीं सभी मेडिकल दुकानें, ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री बंद करने की मांग

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 20, 2026

Medical shops closed, Chemist on strike

Medical shop closed in Ambikapur (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन (एआईओसीडी) के तत्वावधान में सरगुजा के केमिस्टों द्वारा भी ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री का विरोध (Medical Shops Closed in Ambikapur) किया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबिकापुर समेत सरगुजा संभाग में संचालित सभी मेडिकल दुकानें बंद रहीं। मेडिकल दुकान संचालकों ने विरोध में अंबिकापुर शहर में बाइक-स्कूटी रैली निकाली और ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री बंद करने सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दवाइयां लोगों की सेहत खराब कर रही हैं, इससे समझौता नहीं किया जा सकता है।

ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के देशव्यापी मेडिकल दुकानें बंद रखने का असर अंबिकापुर में भी देखने को मिला। सरगुजा औषधि विक्रेता संघ के आह्वान पर यहां की दवा दुकानें (Medical Shops Closed) पूरी तरह बंद रहीं। सरगुजा औषधि विक्रेता संघ का कहना कि ऑनलाइन दवाइयां आज जन-स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। लोग सब कुछ ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लेकिन सेहत के साथ समझौता नहीं किया जा सकता।

ऑनलाइन आने वाली दवाओं (Online medicines) की गुणवत्ता, उनके स्रोत और सत्यता का कोई पुख्ता मानक या रिकॉर्ड नहीं है, जिससे इसके दुरुपयोग और नशे की प्रवृत्ति बढऩे की चिंताजनक स्थिति पैदा हो रही है। सरगुजा औषधि विक्रेता संघ द्वारा शहर के अग्रसेन चौक से जयस्तंभ चौक, महामाया चौक, संगम चौक, देवीगंज रोड होते हुए घड़ी चौक तक बाइक रैली भी निकाली गई।

अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

सरगुजा औषधि विक्रेता संघ ने चेतवानी दी है कि यदि सरकार द्वारा ऑनलाइन दवाओं की अनियंत्रित बिक्री पर कोई ठोस रोक या कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो केमिस्ट एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को विवश होंगे। वहीं आज आयोजित हड़ताल के दौरान केमिस्टों ने नारे लगाए।

Medical Shops Closed: इन जगहों पर मिल रही दवाइयां

मेडिकल दुकानें बंद रहने का असर मरीजों पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में आपातकालीन स्थिति में शासकीय अस्पताल, जनऔषधि केंद, धन्वंतरी मेडिकल स्टोर एवं अन्य उपलब्ध औषधि केंद्र खुले रहे, ताकि मरीजों को परेशानी न हो।

ये भी पढ़ें

West Bengal Accused Arrested: पश्चिम बंगाल के 5 युवक अंबिकापुर में गिरफ्तार, पुलिस ने कार की तलाशी ली, नजारा देखकर उड़ गए होश
अंबिकापुर
West Bengal Accused Arrested, Ambikapur crime

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 May 2026 01:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Medical Shops Closed: सरगुजा में बंद रहीं मेडिकल दुकानें, केमिस्ट बोले- ऑनलाइन दवाइयां सेहत कर रहीं खराब, विरोध में निकाली रैली

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Husband Dance near Wife body: पत्नी की कमरे में पड़ी थी लाश और पति म्यूजिक सिस्टम पर कर रहा था डांस, मायके वाले बोले- करंट लगाकर मारा

Husband dance near wife body, Wife murder
अंबिकापुर

Basketball Player Vicky Bhagat: पिता के साथ फल बेचने वाले विक्की भगत का छत्तीसगढ़ जूनियर बास्केटबॉल टीम में चयन

Basketball player Vickey Bhagat, Chhattisgarh Junior Basketball team
अंबिकापुर

Ambikaput Weather Report: सूर्यदेव फिर उगल रहे आग, अंबिकापुर का पारा 41 डिग्री के पार, मौसम वैज्ञानिक बोले- 43 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान

Ambikapur Weather report, Latest weather report, Ambikapur temperature
अंबिकापुर

Suspected Death: नींद खुलते ही पति चला गया काम करने, कमरे में पत्नी की मिली अद्र्धनग्न लाश, मौत की ये वजह आ रही सामने

Suspected death, Woman semi nude body
अंबिकापुर

Crusher Plant Sealed: मजदूर की मौत के बाद ऑफिसर पहुंचे क्रशर प्लांट, किया सील, कहा- श्रमिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करेंगे बर्दाश्त

Crusher plant accident, Crusher plant sealed
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.