Crusher Plant Sealed: मजदूर की मौत के बाद ऑफिसर पहुंचे क्रशर प्लांट, किया सील, कहा- श्रमिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करेंगे बर्दाश्त

अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भेलाई स्थित क्रशर प्लांट (Crusher Plant Sealed) में रविवार को काम के दौरान एक मजदूर हादसे का शिकार हो गया था। दरअसल क्रशर मशीन के कन्वेयर बेल्ट की सफाई के दौरान मजदूर के ऊपर लोहे की भारी-भरकम जाली गिर गई। इससे वह दब गया। वहां मौजूद अन्य मजदूरों द्वारा गैस कटर से जाली काटकर तथा जेसीबी की मदद से गंभीर रूप से घायल मजदूर को बाहर निकाला गया। एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं होने पर आनन-फानन में उसे अन्य वाहन से अंबिकापुर के होलीक्रॉस अस्पताल लाया गया, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।