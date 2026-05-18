18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Crusher Plant Accident: क्रशर प्लांट में भारी-भरकम जाली गिरने से आदिवासी मजदूर की मौत, गैस कटर से काटकर निकाला बाहर

Crusher Plant Accident: बलरामपुर जिले के राजपुर क्षेत्र में संचालित क्रशर प्लांटों की सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल, गैस कटर व जेसीबी की मदद से मजदूर को निकाला गया बाहर

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 18, 2026

Crusher plant accident, Worker died in crusher plant

Worker who died in crusher plant accident (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भेलाई स्थित क्रशर प्लांट में रविवार को कन्वेयर बेल्ट की सफाई के दौरान मजदूर के ऊपर लोहे की भारी-भरकम जाली गिर (Crusher Plant Accident) गई। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। अन्य मजदूरों द्वारा गैस कटर से जाली काटकर तथा जेसीबी की मदद से गंभीर रूप से घायल मजदूर को बाहर निकाला गया। फिर उसे तत्काल अंबिकापुर के मिशन अस्पताल लाया गया, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद क्रशर प्लांटों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खाराकोना निवासी अल्मोन पिता संतू 20 वर्ष गांव के अन्य मजदूरों के साथ ५ मई को राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भेलाई स्थित सिंघल क्रशर प्लांट (Crusher Plant Accident) में काम करने गया था। रविवार को कन्वेयर बेल्ट की सफाई के लिए लगाया गया था।

सफाई के दौरान अचानक उसके ऊपर लोहे की भारी-भरकम जाली गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद प्लांट में काम कर रहे अन्य मजदूरों ने गैस कटर और जेसीबी की मदद से युवक (Crusher Plant Accident) को बाहर निकाला। इसके बाद उसे इलाज के लिए मिशन अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

Crusher Plant Accident: साथी मजदूर ने लगाया ये आरोप

मृतक के साथ काम कर रहे मजदूर अर्पण एक्का ने आरोप लगाया कि फैक्टरी में मजदूरों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं थे। मौके पर फस्र्ट एड किट तक नहीं थी और घायल (Crusher Plant Accident) को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस की भी व्यवस्था नहीं हो सकी। अर्पण एक्का ने यह भी आरोप लगाया कि हादसे के बाद मजदूरों से घटना को जेसीबी की बकेट से दबने का मामला बताने के लिए कहा गया।

सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप

बताया जा रहा है कि जिस क्रशर प्लांट में हादसा (Crusher Plant Accident) हुआ, उसे पूर्व संचालक विजय सिंघल ने कुछ माह पहले क्रशर संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल सहित अन्य लोगों को बेच दिया था।

मामले को लेकर अजजा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानू प्रताप सिंह ने जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्रशर प्लांटों में आदिवासी मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और शिकायतों पर केवल औपचारिक कार्रवाई की जाती है।

ये भी पढ़ें

Engineer died in Road Accident: रेत लोड ट्रैक्टर ने युवा इंजीनियर को मारी टक्कर, देखते ही SDM ने पहुंचाया अस्पताल, मौत
बलरामपुर
Engineer died in road accident, Road accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 May 2026 09:14 pm

Published on:

18 May 2026 09:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Crusher Plant Accident: क्रशर प्लांट में भारी-भरकम जाली गिरने से आदिवासी मजदूर की मौत, गैस कटर से काटकर निकाला बाहर

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Car Crushed 2 Youth Video: अंबिकापुर में तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों को रौंदा, हवा डलवाने के दौरान हादसा, सडक़ पर शव रखकर चक्काजाम

Car accident, Car accident in Ambikapur, Car crushed 2 youth
अंबिकापुर

Illegal Recovery: ट्रैफिक जवान का रुपए मांगते वीडियो वायरल, नो-एंट्री में घुसा था वाहन, चालक से कहा- 500 रुपए दो

Traffic jawan video viral, Illegal recovery
अंबिकापुर

Congress Protest on Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने पेट्रोल पंप में किया प्रदर्शन, 4 दिन चलेगा आंदोलन

Congresmen protest, Petrol-Diesel crisis
अंबिकापुर

Road Accident: लुचकी घाट सडक़ हादसे में मृत 2 युवकों में 1 की हुई शिनाख्त, पत्नी समेत 2 घायल, बच्चे की टीसी लेने आ रहा था अंबिकापुर

Road accident, Road accident in Ambikapur
अंबिकापुर

Huge Road Accident: अंबिकापुर में सडक़ हादसा: लुचकी घाट पर बाइक में भिड़ंत में 2 युवकों की मौत, 2 गंभीर

Huge road accident, Road accident, Road accident in Ambikapur
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.