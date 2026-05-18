Crusher Plant Accident: क्रशर प्लांट में भारी-भरकम जाली गिरने से आदिवासी मजदूर की मौत, गैस कटर से काटकर निकाला बाहर

अंबिकापुर. राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भेलाई स्थित क्रशर प्लांट में रविवार को कन्वेयर बेल्ट की सफाई के दौरान मजदूर के ऊपर लोहे की भारी-भरकम जाली गिर (Crusher Plant Accident) गई। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। अन्य मजदूरों द्वारा गैस कटर से जाली काटकर तथा जेसीबी की मदद से गंभीर रूप से घायल मजदूर को बाहर निकाला गया। फिर उसे तत्काल अंबिकापुर के मिशन अस्पताल लाया गया, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद क्रशर प्लांटों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।