Congress Protest on Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने पेट्रोल पंप में किया प्रदर्शन, 4 दिन चलेगा आंदोलन

अंबिकापुर। देशभर में पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत, सप्लाई में कमी और महंगाई का आरोप लगाकर जिला कांग्रेस कमेटी ने रविवार को अंबेडकर चौक स्थित अंबिका पेट्रोल पंप में धरना प्रदर्शन (Congress Protest on Petrol-Diesel Price) किया। इस दौरान उन्होंने बढ़ी कीमतों को वापस लेने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को आम जनता और व्यापारियों के लिए नुकसानदायक बताया। आंदोलन 4 दिन तक चलेगा। इसके तहत अगले दिन किराना दुकान, फिर सराफा दुकानों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा।