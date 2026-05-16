Newly Married Girl Suicide: सुहागरात पर नाबालिग पत्नी बोली- मैं किसी और को पसंद करती हूं, आपके साथ नहीं रहूंगी, फिर उठा लिया खौफनाक कदम

अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के राजपुर क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग नवविवाहिता (Newly Married Girl Suicide) ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। 5 मई को उसकी शादी हुई थी। सुहागरात पर उसने पति से कहा कि वह किसी और को पसंद करती है, उसके साथ नहीं रहेगी। एक दिन बाद ही मायके वाले उसे विदा कराकर ले गए। इसी बीच उसने खौफनाक कदम उठा लिया। बताया जा रहा है कि किशोरी जिस लडक़े को पसंद करती थी, उससे शादी करने से परिजन ने मना कर दिया था तथा सूरजपुर जिले के अखोराकला निवासी युवक से सामाजिक रीति-रिवाज से उसकी शादी कराई थी।