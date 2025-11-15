Commits suicide: शादी को हुए थे 10 दिन, पति कमरे में पहुंचा तो पत्नी की फांसी पर लटकती मिली लाश

Demo pic (Patrika)
अंबिकापुर. सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शादी के मात्र 10 दिन ही हुए थे और उसने ये खौफनाक कदम (Commits suicide) उठा लिया। घटना के दौरान पति अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आंगन में अलाव ताप रहा था। नवविवाहिता ने किस वजह से आत्महत्या की, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। सूचना पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
18 वर्षीय दिव्या की शादी 10 दिन पूर्व दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम पोड़ी खुर्द निवासी साहिल कुर्रे से हुई थी। १३ नवंबर की रात पति समेत अन्य परिजन घर के आंगन में अलाव ताप रहे थे, जबकि दिव्या कमरे में थी। अलाव तापने के बाद पति जब कमरे में गया तो दिव्या फांसी (Commits suicide) पर लटकी थी।
यह देख उसके होश उड़ गए। उसने शोर मचाया तो परिवार के अन्य सदस्य कमरे में पहुंचे। फिर उसे फंदे से उतार कर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल (Commits suicide) ले जाया गया। यहां जांच पश्चात चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सूचना पर दरिमा पुलिस अस्पताल व मृतका के ससुराल पहुंची। उन्होंने मामले की जांच शुरु कर दी है। नवविवाहिता ने किस वजह से आत्महत्या (Commits suicide) की है, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है।
