Commits suicide: शादी को हुए थे 10 दिन, पति कमरे में पहुंचा तो पत्नी की फांसी पर लटकती मिली लाश

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शादी के मात्र 10 दिन ही हुए थे और उसने ये खौफनाक कदम (Commits suicide) उठा लिया। घटना के दौरान पति अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आंगन में अलाव ताप रहा था। नवविवाहिता ने किस वजह से आत्महत्या की, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। सूचना पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।