Complaint in PMO: पीएमओ में हुई थी निजी स्कूलों की ये शिकायत, 10 दिन में देनी थी जांच रिपोर्ट, 1 महीने बाद भी अधूरी

अंबिकापुर. निजी स्कूलों की मनमानी अब पीएमओ तक पहुंच गई है, जहां शिक्षा के व्यवसायीकरण और अभिभावकों पर भारी दबाव बनाने की शिकायतें उठी है। प्रधानमंत्री कार्यालय (Complaint in PMO) ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने एक 9 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया, जिसमें एसडीएम फागेश सिन्हा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हालांकि एक महीने से अधिक का समय बीतने के बावजूद जांच रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है, जबकि अधिकारियों ने 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देने की बात कही थी।