Birla Open Mind School: बिरला ओपन माइंड स्कूल पर लगा 1 लाख रुपए का जुर्माना, PMO में हुई थी शिकायत, अधिक रेट में बेची किताबें और ड्रेस

अंबिकापुर। निजी स्कूलों की मनमानी आज भी जारी है। वे उनके स्कूल (Schools in Surguja) में पढऩे वाले बच्चों के अभिभावकों को महंगी किताबें और ड्रेस खरीदने को विवश करते हैं। ऐसा ही एक मामला अंबिकापुर के सरगवां स्थित बिरला ओपन माइंड स्कूल से सामने आया है। स्कूल प्रबंधन (Birla Open Mind School) द्वारा अधिक दर पर किताबें व ड्रेस बेची गईं, वहीं एक ही दुकान से किताबें खरीदने अभिभावकों को मजबूर किया गया। इसकी शिकायत एक अभिभावक ने पीएमओ में की थी। इसकी जांच डीईओ ने कराई। जांच में मामला सही पाए जाने पर डीईओ ने स्कूल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं स्कूल की मान्यता समाप्त करने की भी चेतावनी दी है।