US Strikes Venezuela: अमेरिकी कोर्ट में मादुरो का दिखा दर्द, बोले- ‘मैं किडनैप किया गया राष्ट्रपति हूं’, फिर क्या बोले जज?

वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। फोटो- X/TrumpTruthOnX)
वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने शनिवार को उनके घर से उठा लिया था। अब उनके न्यूयॉर्क में केस चलाया जा रहा है। सोमवार को मादुरो फेडरल कोर्ट में पेश हुए। जहां उन्होंने जज से कहा कि वह निर्दोष हैं और एक युद्धबंदी हैं।
सोमवार को अपनी पहली सुनवाई के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाए गए मादुरो ने एक ट्रांसलेटर के जरिए कहा- मैं किडनैप किया गया राष्ट्रपति हूं। मैं एक युद्धबंदी हूं।
अमेरिकी डेल्टा फोर्स के सैनिकों ने शनिवार सुबह वेनेजुएला के एक मिलिट्री बेस से उन्हें और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को एक सैन्य ऑपरेशन में पकड़ा और उन्हें न्यूयॉर्क ले आए।
कोर्ट की सुनवाई के दौरान दोनों ने कहा कि 25 पन्नों की चार्जशीट में उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं। मादुरो ने कहा- मैं निर्दोष हूं। मैं दोषी नहीं हूं। मैं एक शरीफ आदमी हूं। मैं अभी भी अपने देश का राष्ट्रपति हूं।
फ्लोरेस ने भी कोर्ट से कहा- मैं वेनेजुएला गणराज्य की फर्स्ट लेडी हूं। जैसे ही मादुरो ने किडनैप होने के बारे में बात करना शुरू किया, जज एल्विन हेलरस्टीन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कहा कि उन्हें सिर्फ कोर्ट में अपनी पहचान बतानी है।
मादुरो के वकील बैरी पोलैक ने कोर्ट को बताया कि वह एक राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करने की वैधता का मुद्दा उठा सकते हैं, जिसके पास संप्रभु प्रतिरक्षा होती है।
उधर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो दोनों ने कहा है कि मादुरो को हटाने की कार्रवाई कानून प्रवर्तन थी, युद्ध नहीं।
मादुरो और फ्लोरेस को एक फेडरल लॉकअप में रखा गया है। जिसकी खराब हालत के लिए खुद जजों ने आलोचना की है। मादुरो ने अपने देश पर सख्ती से शासन किया था।
उन्हें जिस तरह से अमेरिकी गार्ड्स ने ट्रीट किया और जो साधारण कपड़े उन्होंने पहने थे, उससे वह एक आम कैदी जैसे लग रहे थे।
जैसे ही वह अमेरिकी मार्शलों के साथ कोर्टरूम में दाखिल हुए, मादुरो ने सभी को 'ब्यूनोस डियास' कहा। स्पेनिश में इसका मतलब होता- 'शुभ दिन'।
फ्लोरेस के माथे पर पट्टियां बंधी थीं और उनके वकील मार्क डोनेली ने कोर्ट को बताया कि जब अमेरिकी सेना ने उन्हें पकड़ा था तो उन्हें चोट लगी थी और शायद उनकी पसलियां टूट गई थीं।
दोनों पर मुख्य आरोप नार्को-टेररिज्म की साजिश का है, जिसमें उन पर वेनेजुएला की सेना और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अमेरिका में कई टन कोकीन की तस्करी करने का आरोप है।
नार्को-टेररिज्म के आरोपों को मजबूत करने के लिए उन पर मशीन गन और खतरनाक डिवाइस रखने और उन्हें रखने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है। उन पर कोलंबिया में आतंकवादी संगठनों के साथ सहयोग करने का भी आरोप है।
मादुरो पर लगे कुछ आरोपों में मौत की सजा हो सकती है। ड्रग्स के धंधे से मिले पैसे को ट्रांसफर करने के आरोप में मादुरो पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। फ्लोरेस पर ड्रग कार्टेल से जुड़े रिश्वत के आरोप भी हैं।
जब मादुरो और फ्लोरेस 26वीं मंजिल के कोर्टरूम में थे, तो नीचे मादुरो के सैकड़ों समर्थकों और विरोधियों को पुलिस ने अलग रखा था क्योंकि वे शोर मचा रहे थे। दोनों तरफ वेनेजुएला के झंडे थे, जबकि मादुरो के समर्थकों ने ट्रंप के नाम वाले झंडे भी लहराए।
मादुरो को पहले कोर्ट ने एक वकील दिया था, लेकिन उन्होंने अपना वकील पोलैक को चुना है, जिनके जाने-माने क्लाइंट विकिलीक्स के फाउंडर जूलियन असांजे थे।
