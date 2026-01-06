6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

विदेश

US Strikes Venezuela: अमेरिकी कोर्ट में मादुरो का दिखा दर्द, बोले- ‘मैं किडनैप किया गया राष्ट्रपति हूं’, फिर क्या बोले जज?

निकोलस मादुरो को अमेरिका ने शनिवार को उनके घर से गिरफ्तार किया था और अब न्यूयॉर्क में उनके खिलाफ केस चल रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 06, 2026

वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। फोटो- X/TrumpTruthOnX)

वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने शनिवार को उनके घर से उठा लिया था। अब उनके न्यूयॉर्क में केस चलाया जा रहा है। सोमवार को मादुरो फेडरल कोर्ट में पेश हुए। जहां उन्होंने जज से कहा कि वह निर्दोष हैं और एक युद्धबंदी हैं।

सोमवार को अपनी पहली सुनवाई के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाए गए मादुरो ने एक ट्रांसलेटर के जरिए कहा- मैं किडनैप किया गया राष्ट्रपति हूं। मैं एक युद्धबंदी हूं।

न्यूयॉर्क में हैं मादुरो और उनकी पत्नी

अमेरिकी डेल्टा फोर्स के सैनिकों ने शनिवार सुबह वेनेजुएला के एक मिलिट्री बेस से उन्हें और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को एक सैन्य ऑपरेशन में पकड़ा और उन्हें न्यूयॉर्क ले आए।

कोर्ट की सुनवाई के दौरान दोनों ने कहा कि 25 पन्नों की चार्जशीट में उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं। मादुरो ने कहा- मैं निर्दोष हूं। मैं दोषी नहीं हूं। मैं एक शरीफ आदमी हूं। मैं अभी भी अपने देश का राष्ट्रपति हूं।

जज ने क्या कहा?

फ्लोरेस ने भी कोर्ट से कहा- मैं वेनेजुएला गणराज्य की फर्स्ट लेडी हूं। जैसे ही मादुरो ने किडनैप होने के बारे में बात करना शुरू किया, जज एल्विन हेलरस्टीन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कहा कि उन्हें सिर्फ कोर्ट में अपनी पहचान बतानी है।

मादुरो के वकील बैरी पोलैक ने कोर्ट को बताया कि वह एक राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करने की वैधता का मुद्दा उठा सकते हैं, जिसके पास संप्रभु प्रतिरक्षा होती है।

उधर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो दोनों ने कहा है कि मादुरो को हटाने की कार्रवाई कानून प्रवर्तन थी, युद्ध नहीं।

मादुरो और फ्लोरेस को एक फेडरल लॉकअप में रखा गया है। जिसकी खराब हालत के लिए खुद जजों ने आलोचना की है। मादुरो ने अपने देश पर सख्ती से शासन किया था।

उन्हें जिस तरह से अमेरिकी गार्ड्स ने ट्रीट किया और जो साधारण कपड़े उन्होंने पहने थे, उससे वह एक आम कैदी जैसे लग रहे थे।

कोर्ट में दाखिल होते ही क्या बोले मादुरो?

जैसे ही वह अमेरिकी मार्शलों के साथ कोर्टरूम में दाखिल हुए, मादुरो ने सभी को 'ब्यूनोस डियास' कहा। स्पेनिश में इसका मतलब होता- 'शुभ दिन'।

फ्लोरेस के माथे पर पट्टियां बंधी थीं और उनके वकील मार्क डोनेली ने कोर्ट को बताया कि जब अमेरिकी सेना ने उन्हें पकड़ा था तो उन्हें चोट लगी थी और शायद उनकी पसलियां टूट गई थीं।

क्या है मादुरो और उनकी पत्नी पर आरोप?

दोनों पर मुख्य आरोप नार्को-टेररिज्म की साजिश का है, जिसमें उन पर वेनेजुएला की सेना और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अमेरिका में कई टन कोकीन की तस्करी करने का आरोप है।

नार्को-टेररिज्म के आरोपों को मजबूत करने के लिए उन पर मशीन गन और खतरनाक डिवाइस रखने और उन्हें रखने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है। उन पर कोलंबिया में आतंकवादी संगठनों के साथ सहयोग करने का भी आरोप है।

मादुरो पर लगे कुछ आरोपों में मौत की सजा हो सकती है। ड्रग्स के धंधे से मिले पैसे को ट्रांसफर करने के आरोप में मादुरो पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। फ्लोरेस पर ड्रग कार्टेल से जुड़े रिश्वत के आरोप भी हैं।

मादुरो के समर्थन में जमकर लगे नारे

जब मादुरो और फ्लोरेस 26वीं मंजिल के कोर्टरूम में थे, तो नीचे मादुरो के सैकड़ों समर्थकों और विरोधियों को पुलिस ने अलग रखा था क्योंकि वे शोर मचा रहे थे। दोनों तरफ वेनेजुएला के झंडे थे, जबकि मादुरो के समर्थकों ने ट्रंप के नाम वाले झंडे भी लहराए।

मादुरो को पहले कोर्ट ने एक वकील दिया था, लेकिन उन्होंने अपना वकील पोलैक को चुना है, जिनके जाने-माने क्लाइंट विकिलीक्स के फाउंडर जूलियन असांजे थे।

#USStrikesVenezuelaमें अब तक

US Strikes Venezuela: अमेरिकी कोर्ट में मादुरो का दिखा दर्द, बोले- ‘मैं किडनैप किया गया राष्ट्रपति हूं’, फिर क्या बोले जज?

वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही रोड्रिग्ज का नया फरमान जारी, कहा- ट्रंप का साथ देने वालों को ढूढ़कर…

सुनवाई से पहले मादुरो की हालत ने चौंकाया: कैदियों जैसे कपड़े, लड़खड़ाते हुए आए नजर

China condemns US,Donald Trump,Nicolas Maduro arrest,China US relations,US military operation,

मादुरो की गिरफ्तारी पर अमेरिका पर फिर भड़का चीन, दे दी खुली चेतावनी

यूएस वेनेजुएला अटैक,Maduro's son challenge to the US, Maduro's son's vow, Venezuela US attack,

मां की कसम खाकर मादुरो के बेटे ने अमेरिका को दी चुनौती, पिता की गिरफ्तारी पर कही ये बात

Venezuelan oil reserves

Venezuelan oil reserves: ₹135 लाख करोड़ के तेल बाजार में वेनेजुएला का दबदबा, जानें भारत ने कैसे गाड़े झंडे

‘मादुरो से भी बुरा हाल कर दूंगा’, अब वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति पर बिगड़े ट्रंप, दे डाली फाइनल चेतावनी

‘एकतरफा दादागिरी तो नहीं चलने देंगे’, वेनेजुएला नेता मादुरो की गिरफ्तारी पर भड़का चीन, ट्रंप को दे डाली एक और धमकी!

‘दूसरा हमला भी संभव’, ट्रंप की धमकी के बाद वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति ने दिया जवाब, कहा- मैं अमेरिकी सरकार को…

वेनेजुएला में एक और अटैक करा सकते हैं ट्रंप, पद संभालते ही रॉड्रिगेज ने दी चुनौती तो भड़क उठे अमेरिकी राष्ट्रपति

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

06 Jan 2026 09:27 am

Hindi News / World / US Strikes Venezuela: अमेरिकी कोर्ट में मादुरो का दिखा दर्द, बोले- ‘मैं किडनैप किया गया राष्ट्रपति हूं’, फिर क्या बोले जज?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अब रोबोट्स को भी होगा दर्द का अहसास, वैज्ञानिकों ने की नई खोज

Robots will feel pain
विदेश

Bangladesh violence: बांग्‍लादेश में कारोबारी मोनी चक्रवर्ती की हत्‍या, 19 दिन में बांग्लादेश में 6 हिंदुओं का कत्ल

विदेश

वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के बाहर भारी गोलीबारी, आसमान में नजर आए ड्रोन्स

Venezuela Missile Attacks
विदेश

वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही रोड्रिग्ज का नया फरमान जारी, कहा- ट्रंप का साथ देने वालों को ढूढ़कर…

विदेश

सूर्य का चक्कर लगाए बिना आकाशगंगा में भटक रहा एक ग्रह, न तो सूर्य से बंधा, न ही किसी अन्य तारे से

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.