US Strikes Venezuela: अमेरिकी कोर्ट में मादुरो का दिखा दर्द, बोले- ‘मैं किडनैप किया गया राष्ट्रपति हूं’, फिर क्या बोले जज?

जब मादुरो और फ्लोरेस 26वीं मंजिल के कोर्टरूम में थे, तो नीचे मादुरो के सैकड़ों समर्थकों और विरोधियों को पुलिस ने अलग रखा था क्योंकि वे शोर मचा रहे थे। दोनों तरफ वेनेजुएला के झंडे थे, जबकि मादुरो के समर्थकों ने ट्रंप के नाम वाले झंडे भी लहराए।