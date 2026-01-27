27 जनवरी 2026,

मंगलवार

विदेश

ट्रंप की दखलंदाजी से तंग आईं वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति, कहा- सारे आदेश माने, हम डरते नहीं हैं, लेकिन अब…

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज अमेरिकी दखलंदाजी से परेशान हो गई हैं। रविवार को प्यूर्टो ला क्रूज में तेल कर्मचारियों से बात करते हुए उन्होंने खुलकर कहा कि वे अमेरिका के आदेशों से तंग आ चुकी हैं।

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 27, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज। (फोटो- IANS)

वेनजुएला में अमेरिकी दखलंदाजी से नई अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज परेशान हो गईं हैं। रोड्रिग्ज ने रविवार को खुलकर कह दिया कि वह अमेरिका के आदेशों से तंग आ गई हैं। यह बयान अमेरिका के खिलाफ खुला विरोध का संकेत देता है।

प्यूर्टो ला क्रूज में तेल कर्मचारियों से बात करते हुए रोड्रिग्ज ने कहा कि वेनेजुएला के सभी मामलों को बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के आंतरिक रूप से सुलझाया जाना चाहिए।

अमेरिका के खिलाफ रोड्रिगेज ने क्या कहा?

उन्होंने टेलीविजन पर प्रसारित कार्यक्रम में कहा- वेनेजुएला के राजनेताओं पर अमेरिकी आदेश अब बहुत हो गए हैं। वेनेजुएला की राजनीति को हमारे मतभेदों और हमारे आंतरिक संघर्षों को हमें खुद सुलझाने दें।

बता दें कि पूर्व नेता निकोलस मादुरो की गिरफ्तार के बाद से रोड्रिग्ज को अमेरिकी दबाव का समाना करना पड़ रहा है। वेनेजुएला में तेल उत्पादन फिर से शुरू करने और अमेरिकी हितों के साथ मिलकर काम करने को लेकर उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है।

नई राष्ट्रपति ने सुलह का रुख अपनाया

वहीं, रोड्रिगेज ने बार-बार जोर देकर कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला पर शासन नहीं कर सकता है। हालांकि उन्होंने हमेशा सीधे टकराव से परहेज किया है।रोड्रिगेज ने सोमवार को संप्रभुता पर जोर देते हुए सुलह का रुख अपनाया।

उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा- हम डरते नहीं हैं। न ही हम अमेरिका के साथ सम्मानजनक संबंध बनाए रखने से कतराते हैं, लेकिन वे सम्मान पर आधारित होने चाहिए।

उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में दावा किया था कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा, लेकिन बाद में रोड्रिगेज को अंतरिम नेता के रूप में समर्थन दे दिया।

फोन पर ट्रंप की रोड्रिगेज से हुई थी बात

इस महीने की शुरुआत में, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रोड्रिगेज से फोन पर बात की। उन्हें एक शानदार व्यक्ति बताया और कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठा रहा है।

जनवरी की शुरुआत में काराकास पर अमेरिकी हमलों के बाद, ट्रंप प्रशासन ने सहयोग के लिए कई शर्तें रखीं। जिसमें चीन, ईरान, रूस और क्यूबा के साथ संबंध तोड़ना और तेल उत्पादन के लिए विशेष रूप से अमेरिकी कंपनियों के साथ साझेदारी करना शामिल है।

ट्रंप की दखलंदाजी से तंग आईं वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति, कहा- सारे आदेश माने, हम डरते नहीं हैं, लेकिन अब…

