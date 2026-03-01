5 वर्षों में हत्या, यौन अपराध के मामलों में कमी : गृह सचिव

उन्होंने स्पष्ट किया कि "पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतों को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार की नीति है कि पुलिस थानों में मौत की घटनाएं न हों।" उन्होंने बताया कि पिछली बार अजीत कुमार हत्या मामले में भी सरकार ने पूरी पारदर्शिता बरती थी और मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। उन्होंने कहा, "संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त और पारदर्शी कार्रवाई के लिए मामला सीबीआई को स्थानांतरित किया गया।"उन्होंने आगे कहा कि "युवक आकाश की मौत की जांच सीबीसीआइडी द्वारा की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कस्टडी में मौत के मामलों में सरकार पूरी तरह कार्रवाई के लिए तैयार है।"