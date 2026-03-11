Kanpur News:चेन लूट के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, साथी फरार

पुलिस को सूचना मिली थी कि लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश इलाके में घूम रहे हैं। इसके बाद बुधवार सुबह कल्याणपुर पुलिस बारा सिरोही नहर पुल के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक स्कूटी सवार को रोकने का इशारा किया गया तो वह अचानक यू-टर्न लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला।