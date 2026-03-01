Kanpur News: भांजी से छेड़छाड़ का विरोध बना मौत की वजह, मामा ने भांजे को खेत में ले जाकर घोंट दिया था गला

घाटमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कठेठा निवासी एक व्यक्ति का 15 वर्षीय इकलौता बेटा कक्षा नौ का छात्र था। किशोर की दो बड़ी बहनें भी हैं। शनिवार दोपहर करीब तीन बजे किशोर साइकिल से घर से लगभग 500 मीटर दूर खेत देखने के लिए गया था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। परिजनों को जब चिंता हुई तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। देर रात किशोर के पिता खेत की ओर पहुंचे तो वहां बेटे की साइकिल खड़ी मिली। आसपास काफी तलाश करने के बाद पास में बह रहे सिंचाई नाले के किनारे बेटे का शव पड़ा मिला। उसके गले में लोअर का नाड़ा कसा हुआ था। यह दृश्य देखकर परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में सनसनी फैल गई।