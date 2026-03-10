कानपुर पुलिस ने लगाई बड़ी छलांग, IGRS रैंकिंग में 62वें स्थान से सीधे नंबर 1 पर पहुंची

जानकारी के अनुसार, जनवरी की खराब रैंकिंग आने के बाद पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बेहद कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने सभी थानेदारों, एसीपी (ACP) और एडीसीपी (ADCP) की जमकर क्लास लगाई थी और जनसुनवाई में लापरवाही बरतने वालों को सख्त चेतावनी दी थी। इसके बाद सभी जोन के डीसीपी (DCP) को खुद मॉनिटरिंग की कमान सौंपी गई। इसका नतीजा आज सबके सामने है। जिस पुलिस की कुछ दिनों पहले निंदा हो रही थी वही आज पूरे प्रदेश में सबसे शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है।