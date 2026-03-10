नशे की हालत में घर में घूसा मकान मालिक का बेटा, युवती के साथ की छेड़छाड़, परिवार ने मौके पर दबोचा

Kanpur Crime News: कानपुर में एक गंभीर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यह घटना बिरहा रोड इलाके में हुई, जहां एक युवती अपने घर में सो रही थी। फीलखाना थाने के अंतर्गत आने वाला यह मामला काफी चर्चा में है। बिरहा रोड पर रहने वाली एक युवती रात में अपने घर में गहरी नींद में सो रही थी। मकान मालिक के बेटे ने नशे की हालत में घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। युवती के परिवार के सदस्यों ने बताया कि आरोपी नशे में धुत था और उसने गलत हरकत की। जब युवती जागी या शोर हुआ, तो परिवार के लोगों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया। आरोपित मकान मालिक का बेटा ही था, जो उसी घर में रहता है।