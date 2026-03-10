नशे की हालत में घर में घूसा मकान मालिक का बेटा, युवती के साथ की छेड़छाड़, परिवार ने मौके पर दबोचा

(पत्रिका सांकेतिक फोटो)
Kanpur Crime News: कानपुर में एक गंभीर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यह घटना बिरहा रोड इलाके में हुई, जहां एक युवती अपने घर में सो रही थी। फीलखाना थाने के अंतर्गत आने वाला यह मामला काफी चर्चा में है। बिरहा रोड पर रहने वाली एक युवती रात में अपने घर में गहरी नींद में सो रही थी। मकान मालिक के बेटे ने नशे की हालत में घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। युवती के परिवार के सदस्यों ने बताया कि आरोपी नशे में धुत था और उसने गलत हरकत की। जब युवती जागी या शोर हुआ, तो परिवार के लोगों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया। आरोपित मकान मालिक का बेटा ही था, जो उसी घर में रहता है।
परिवार वाले समय रहते जाग गए और उन्होंने आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया। पीड़ित युवती के परिजनों ने बताया कि अगर वे समय पर नहीं पहुंचते, तो मामला और गंभीर हो सकता था। आरोपित को पकड़ने के बाद परिवार ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान काफी हंगामा मचा और आस-पास के लोग भी इकट्ठा हो गए।
फीलखाना थाने की पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। पीड़ित परिवार ने तहरीर दी, जिसमें मकान मालिक के बेटे पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़ी हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि आरोपी पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं रखता।
घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इलाके के लोग तरह-तहर की बाते बना रहे हैं। वहीं पुलिस ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसे अपराधों पर लगाम लगे।
