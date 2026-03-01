Kanpur News:हाइटेंशन लाइन की चपेट में आया राजमिस्त्री, तीसरी मंजिल से गिरकर मौत

कानपुर। हनुमंत विहार क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान में काम करते समय हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक राजमिस्त्री की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने मकान मालिक पर जबरन काम कराने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया।
सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव निवासी 35 वर्षीय पवन कुमार राजमिस्त्री का काम करते थे। परिवार में पत्नी शीलू और दो बच्चे हैं। बड़े भाई सरवन के अनुसार पवन पिछले करीब ढाई माह से हनुमंत विहार स्थित एक चार मंजिला मकान में निर्माण कार्य कर रहे थे।परिजनों का आरोप है कि रविवार को पवन ने मकान मालिक से मेहनताना का हिसाब करने की बात कही थी, लेकिन उसने काम पूरा होने के बाद भुगतान करने की बात कहकर दबाव बनाते हुए काम कराने लगा। इसी दौरान तीसरी मंजिल पर प्लास्टर करते समय पास से गुजर रही 11 हजार वोल्टेज की हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से पवन संतुलन खोकर नीचे गिर पड़े।
हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल पवन को आनन-फानन में पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंच गए और मकान मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।
हनुमंत विहार थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीड़ित परिवार से तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
