Kanpur News:हाइटेंशन लाइन की चपेट में आया राजमिस्त्री, तीसरी मंजिल से गिरकर मौत

सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव निवासी 35 वर्षीय पवन कुमार राजमिस्त्री का काम करते थे। परिवार में पत्नी शीलू और दो बच्चे हैं। बड़े भाई सरवन के अनुसार पवन पिछले करीब ढाई माह से हनुमंत विहार स्थित एक चार मंजिला मकान में निर्माण कार्य कर रहे थे।परिजनों का आरोप है कि रविवार को पवन ने मकान मालिक से मेहनताना का हिसाब करने की बात कही थी, लेकिन उसने काम पूरा होने के बाद भुगतान करने की बात कहकर दबाव बनाते हुए काम कराने लगा। इसी दौरान तीसरी मंजिल पर प्लास्टर करते समय पास से गुजर रही 11 हजार वोल्टेज की हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से पवन संतुलन खोकर नीचे गिर पड़े।