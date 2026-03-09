Kanpur News: शराब को लेकर भाई से हुई कहासुनी, युवक ने बाग में फांसी लगाकर दी जान

चरगांव निवासी राजेश (21) एक फैक्ट्री में काम करता था। परिजनों के मुताबिक उसे शराब पीने की आदत थी, जिसको लेकर घर में अक्सर विवाद होता रहता था। रविवार रात वह शराब पीकर घर पहुंचा तो बड़े भाई नरेश ने उसे डांटते हुए भविष्य में नशा न करने की चेतावनी दी।बताया जा रहा है कि भाई की डांट से नाराज होकर राजेश घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद उसने फिर से शराब पी और अपने साथ घर से एक चादर लेकर पास के अमरूद के बाग में पहुंच गया। वहां उसने चादर का फंदा बनाकर पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली।