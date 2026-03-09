Kanpur News: गंगा मेला से पहले ट्रैफिक का मास्टर प्लान, VIP रोड बंद, इन रास्तों से होकर गुजरेंगे वाहन

ट्रैफिक प्लान के अनुसार मेघदूत चौराहा से कोई भी वाहन वीआईपी रोड होते हुए सरसैया घाट चौराहा की ओर नहीं जा सकेगा। ऐसे वाहन मेघदूत चौराहा से बड़ा चौराहा होते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे। इसी तरह मर्चेंट चेंबर तिराहा से आने वाले वाहन, जिन्हें ग्रीन पार्क चौराहा होकर सरसैया घाट जाना है, वे ग्रीन पार्क चौराहा से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे वाहनों को दाहिने मुड़कर एमजी कॉलेज चौराहा के रास्ते भेजा जाएगा। सरसैया घाट चौराहा से भी घाट की ओर किसी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे वाहनों को चेतना चौराहा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। वहीं चेतना चौराहा से भी सरसैया घाट की तरफ वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। वाहन चालक पुलिस ऑफिस तिराहा या व्यायामशाला तिराहा के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।