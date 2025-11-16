17 November 2025 Rashifal :  सोम प्रदोष व्रत , शिव जी की कृपा से कर्क को मिल सकती बड़ी कामयाबी! मेष, वृषभ, सिंह के लिए क्या है खास?

Aaj Ka Rashifal 17 November 2025 : आज, 17 नवंबर 2025, सोमवार का दिन है और यह मार्गशीर्ष मास का 13वां दिन है। यह पावन दिन सोम प्रदोष व्रत के साथ आया है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल बता रही है कि मेष राशि वालों को बातचीत से बचना चाहिए, जबकि कर्क राशि वाले अपने हुनर से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों को नियमों का पालन करना होगा और उच्च अधिकारियों से सावधान रहना होगा। वहीं सिंह और कन्या राशि के लिए दिन शुभ और फायदेमंद रहने वाला है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से आज के दिन आपकी राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं और आपके लिए शुभ रंग व शुभ अंक क्या हैं।