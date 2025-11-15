16 November 2025 Rashifal : 16 नवंबर को सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जानें सभी 12 राशियों पर प्रभाव, शुभ रंग, शुभ अंक

Aaj Ka Rashifal 16 November 2025 :सूर्य का राशि परिवर्तन और रविवार का संयोग: आज, 16 नवंबर 2025, मार्गशीर्ष मास का 12वां दिन है और दिन रविवार है। ज्योतिषीय दृष्टि से आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वृश्चिक संक्रांति है। इस दिन सूर्य देव अपनी राशि का परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं, चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। रविवार होने के कारण यह दिन विशेष रूप से सूर्य देव को समर्पित है। इस विशेष दिन पर, आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से सूर्य के इस बड़े गोचर का सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत जीवन पर क्या असर पड़ेगा।