Aaj Ka Rashifal 23 December : मंगलवार राशिफल: इन 6 राशियों पर बरसेगी हनुमान जी की कृपा, जानें अपना भाग्य

Aaj Ka Rashifal 23 December : आज का राशिफल: 23 दिसंबर 2025, मंगलवार मंगलवार का यह विशेष दिन हनुमान जी की आराधना को समर्पित है। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जहाँ चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे और सूर्य देव धनु राशि में विराजमान रहेंगे। ग्रहों की यह स्थिति कुछ राशियों के लिए सफलता के द्वार खोलेगी, तो कुछ को सावधानी बरतने की सलाह देती है। यदि आप अपने करियर, व्यापार या आपसी संबंधों को लेकर असमंजस में हैं, तो आज का राशिफल आपको सही दिशा दिखा सकता है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन क्या नई सौगातें लेकर आया है। (Today Horoscope)