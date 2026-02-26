26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Monthly Tarot Reading March 2026: मासिक टैरो राशिफल: पंचग्रही योग और 3 मार्च के चंद्र ग्रहण का मेष से कन्या तक प्रभाव

Monthly Tarot Reading March 2026: मार्च 2026 में कुंभ राशि में पंचग्रही योग, बुधादित्य योग और 3 मार्च के चंद्र ग्रहण का गहरा प्रभाव दिखाई देगा। जानें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि का मासिक टैरो राशिफल और करियर-लव लाइफ की भविष्यवाणी।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Feb 26, 2026

Monthly Tarot Reading March

Monthly Tarot Reading March : मार्च 2026 टैरो राशिफल:(फोटो सोर्स: Gemini AI)

Monthly Tarot Reading March 2026: मासिक टैरो राशिफल: मार्च 2026 का महीना खगोलीय दृष्टि से किसी बड़े धमाके से कम नहीं होने वाला है। कुंभ राशि में बुध, मंगल, सूर्य, शुक्र और राहु की मौजूदगी एक पंचग्रही योग बना रही है। साथ ही बुधादित्य और नवपंचम जैसे राजयोगों का तड़का इस महीने को बेहद खास बना रहा है। टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया इस महीने आपके लिए क्या संकेत दे रही है? आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से मेष से लेकर कन्या राशि तक का पूरा मासिक टैरो राशिफल।

मेष मासिक टैरो राशिफल (Aries Monthly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना बेहद शुभ है। इस महीने आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको सफलता का स्वाद चखने को मिलेगा। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। करियर और रिश्ते, दोनों ही अच्छे रहेंगे। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें, सफलता आपका इंतजार कर रही है। यह समय आपके लिए सुनहरा है, इसका पूरा लाभ उठाएं।

वृषभ मासिक टैरो राशिफल (Taurus Monthly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना रिश्तों में बदलाव लेकर आ सकता है। यह किसी महत्वपूर्ण फैसले का समय हो सकता है, खासकर प्यार और रिश्तों के मामले में। अगर आप किसी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है। लेकिन कोई भी फैसला सोच-समझकर लें। दिल और दिमाग दोनों की सुनें।

मिथुन मासिक टैरो राशिफल (Gemini Monthly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए मार्च में कुछ बदलाव और अंत हो सकते हैं। यह एक नई शुरुआत का संकेत है। पुराने और बेकार विचारों, आदतों या रिश्तों को छोड़ने का समय आ गया है। खुद को नए सिरे से परिभाषित करें। एक नई दिशा में आगे बढ़ें। करियर में आए बदलाव से डरें नहीं, यह आपकी तरक्की का हिस्सा है।

कर्क मासिक टैरो राशिफल (Cancer Monthly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना आंतरिक शांति और उम्मीद का है। आप पुराने दर्द और तनाव से उबर पाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। भविष्य के प्रति आपकी दृष्टि स्पष्ट होगी। इस महीने आपको जीवन में एक नई दिशा मिल सकती है। यह दिशा आपको सुकून और समृद्धि की ओर ले जाएगी।

सिंह मासिक टैरो राशिफल (Leo Monthly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना के मुताबिक सिंह राशि वालों के लिए मार्च का महीना कर्मों का फल देने वाला साबित होगा। यह समय संतुलन और निष्पक्षता का है। किसी मामले में आपको सही फैसला लेने की जरूरत होगी। आपके फैसले आपके भविष्य को प्रभावित करेंगे। इसलिए समझदारी से काम लें। सही रास्ता चुनें और संतुलित रहें।

कन्या मासिक टैरो राशिफल (Virgo Monthly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि वालों के लिए यह समय अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का है। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहना होगा। मार्च में आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की ताकत मिलेगी। इस महीने अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं।

Monthly Horoscope March 2026: मार्च 2026 मासिक राशिफल: पंचग्रही योग से बदलेगी इन 6 राशियों की किस्मत
राशिफल
Monthly Horoscope March 2026

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

tarot card rashifal

Updated on:

26 Feb 2026 04:35 pm

Published on:

26 Feb 2026 04:15 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Monthly Tarot Reading March 2026: मासिक टैरो राशिफल: पंचग्रही योग और 3 मार्च के चंद्र ग्रहण का मेष से कन्या तक प्रभाव

