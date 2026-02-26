Mangal Rahu Angarak Yog 2026: मंगल-राहु अंगारक योग 2026: इन 4 राशियों के लिए 40 दिनों का रेड अलर्ट

Mangal Rahu Angarak Yog 2026: ज्योतिष की दुनिया में हलचल मच गई है! ग्रहों के सेनापति मंगल ने 23 फरवरी को अपनी चाल बदल ली है और वे शनि की राशि कुंभ में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन असली पेंच यहां है कुंभ राशि में पहले से ही मायावी राहु बैठा है। जब आग (मंगल) और हवा (राहु) मिलते हैं, तो जन्म होता है अंगारक योग का।