Chandra Grahan 2026 Death: चंद्र ग्रहण में देहांत… क्या तुरंत किया जा सकता है अंतिम संस्कार? शास्त्रों में क्या है विधान

Chandra Grahan 2026 Death: 3 मार्च 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परंपराओं में ग्रहण काल को अशुभ समय माना जाता है, इसलिए इस दौरान पूजा-पाठ और शुभ कार्यों से परहेज किया जाता है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि ग्रहण के समय किसी व्यक्ति का देहांत हो जाए, तो क्या अंतिम संस्कार तुरंत किया जा सकता है या उसे टालना चाहिए? आइए जानते हैं शास्त्रों और धर्मग्रंथों में इस विषय को लेकर क्या नियम और परंपराएं बताई गई हैं, ताकि भ्रम की स्थिति दूर हो सके।